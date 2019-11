Hoje nas notícias: Salgado, salários e enxurrada legislativa

Numa altura em que se “acertam as agulhas” para o valor do salário mínimo, António Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, diz que salário médio “é ficção” e que deve haver metas por setor. No arranque do dia é avançado que Ricardo Salgado e Manuel Pinho vão ser acusados de mais crimes no âmbito do processo EDP, que o ensino superior público tem 400 docentes a dar aulas sem receber e que as construtoras estão preocupadas com os atrasos nas grandes obras.

Novos crimes acusam Manuel Pinho e Ricardo Salgado

O antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, e Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, vão ser acusados de mais crimes no âmbito do processo EDP, avança o Correio da Manhã, explicando que a investigação à elétrica, que até agora estava concentrada nos contratos sobre as rendas da energia e sobre a extensão da concessão das barragens por mais 25 anos sem concurso público, viu alargado o seu âmbito. Em causa estão suspeitas de mais crimes de corrupção ativa e passiva e participação económica em negócio.

“Salário médio é ficção. Deve haver metas por setor”

António Correia de Campos, ex-ministro da Saúde e atual presidente do Conselho Económico e Social, defende que é preferível definir metas salariais por setor do que determinar um salário médio a aplicar na generalidade do mercado de trabalho. “Temos de olhar para os aspetos setoriais. Não me parece que a criação de um salário médio fixo seja uma solução de grande utilidade”, diz, acrescentando ainda que essas metas devem ser “valores percentuais” em relação ao salário médio e não “números monetários”.

Ensino superior público tem 400 docentes a dar aulas sem receber

Uma queixa apresentada pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior a propósito de “alegadas ilegalidades” em contratos sem vencimento foi arquivada e acompanhada com a “sentença” de que este tipo de vínculo não contribuiu para o “agravamento da precariedade laboral”. Isto apesar de os dados mostrarem que a maioria dos docentes com contratos deste tipo não se enquadram nos “casos especiais de contratação” em que legalmente é possível exercer a docência sem receber por isso.

Enxurrada legislativa no Parlamento

O arranque da nova legislatura está a ser marcado por uma enxurrada legislativa no Parlamento. Em 13 dias foram apresentados 72 diplomas, o dobro face a 2015, incluindo recomendações aos Governo e projetos de lei, diz o Jornal i. Mais dias de férias, eliminação de portagens, alargamento da ADSE a todos os trabalhadores, diminuição de deputados e aumento do salário mínimo são algumas das propostas já entregues.

Atrasos nas grandes obras preocupa construtoras

As construtoras portuguesas estão preocupadas com os atrasos nas grandes obras. Acreditaram que os grandes projetos da ferrovia, metros, portos e hospitais iriam este ano sair do papel, mas apesar da catadupa de anúncios em janeiro os projetos continuaram a derrapar. Dos investimentos previstos executar até 2020, a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário estima que apenas um quinto, ou seja, cerca de 1,2 mil milhões de euros foi concretizado.

