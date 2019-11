BCP dispara 3% após melhores resultados em 12 anos

O BCP está em destaque na bolsa. As ações disparam mais de 3%, para máximos de três meses, depois de ter divulgado lucros de 270 milhões de euros até setembro, os melhores resultados em 12 anos. Está a dar força ao PSI-20 que, contudo, sente o peso das quedas da Altri e também da Nos, depois das fortes subidas recentes.

O PSI-20 perde 0,11%, para os 5.290,87 pontos, em linha com o rumo dos pares europeus que corrigem após as fortes subidas de quinta-feira, dia em que foram revelados progressos nas negociações entre os EUA e a China sobre a retirada das tarifas.

Por cá, o BCP é o principal destaque positivo, com as suas ações a somarem 3,16%, para os 22,20 cêntimos, máximos de agosto. A forte subida acontece depois de o banco liderado por Miguel Maya ter revelado na quinta-feira os melhores resultados dos últimos 12 anos. O BCP acumulou até setembro lucros de 270 milhões de euros.

Mas não foi só o BCP que apresentou contas. Também a Altri divulgou o balanço da sua atividade, tendo reportado lucros de 22,8 milhões de euros no terceiro trimestre, tendo dado conta da “descida contínua do preço de venda da pasta BHKP”. Tal teve um efeito negativo sobre as suas receitas que caíram 15%.

As ações da papeleira estão a refletir esses resultados, registando uma desvalorização de 1,61%, para os 5,80 euros, contribuindo para o rumo negativo do PSI-20 nesta sessão.

Contudo, a maior pressão é exercida pela Nos, com as suas ações a liderarem as perdas do PSI-20, com um recuo de 2,3%, para os 5,305 euros, corrigindo do forte ganhos de quase 5% na sessão anterior, após os resultados.

