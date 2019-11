Gasolina volta a subir. Gasóleo fica 1 cêntimo mais caro

Más notícias para quem precisa de abastecer o carro de combustível. A partir da próxima segunda-feira, tanto o gasóleo como a gasolina vão fica mais caros. O preço do diesel deve aumentar um cêntimo, enquanto na gasolina a subida será de meio cêntimo, adiantou ao ECO fonte do setor.

A confirmar-se este cenário, será a segunda semana consecutiva de agravamento do preço da gasolina. Um aumento de meio cêntimo no caso da gasolina 95 simples, significa que cada litro vai passar a custar 1,487 euros a partir de segunda-feira, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia.

No caso do diesel, o combustível mais usado para abastecer os carros das famílias portugueses, o agravamento é mais dilatado. Um cêntimo a mais coloca o preço do litro do gasóleo simples nos 1,375 euros, o valor mais elevado desde o final de setembro.

A evolução dos preços dos combustíveis leva em conta o comportamento da cotação do petróleo e derivados nos mercados internacionais e ainda a cotação do euro face ao dólar na última semana.

Os preços ao consumidor final podem diferir de posto de abastecimento para posto de abastecimento.

