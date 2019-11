A Altri totalizou 90,7 milhões de euros de lucro até setembro, menos 24,7% do que em igual período do ano anterior, foi comunicado ao mercado.

“A Altri registou, nos primeiros nove meses deste ano, um resultado líquido de 90,7 milhões de euros, valor que compara com 120,4 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado”, avançou a empresa.

Nos primeiros nove meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Altri situou-se em 197 milhões de euros, menos 9,7% em comparação com 2018, com a margem EBITDA a alcançar 33,8%.

Por sua vez, as receitas totais, nos primeiros três trimestres deste ano, atingiram 582 milhões de euros, “um valor em linha” com o verificado no mesmo período do ano passado, quando as vendas atingiram 583 milhões de euros.

“No período em análise o grupo produziu cerca de 831 mil toneladas de pasta. Neste período verificaram-se as paragens da Celbi e da Celtejo durante 15 e 30 dias, respetivamente”, destacou a Altri.

Já os custos totais, excluindo amortizações, custos financeiros e impostos, no período de referência, ascenderam a cerca de 385,3 milhões de euros, uma subida de 5,4% face ao ano anterior.

De acordo com a empresa, esta evolução explica-se, sobretudo, “pela paragem de manutenção da Celbi e por um aumento significativo da produção na unidade industrial Celtejo”.

Adicionalmente, este aumento justifica-se pelos custos energéticos verificados na unidade de Ródão, devido à utilização de combustíveis auxiliares após a conclusão dos investimentos nesta unidade.

Entre janeiro e setembro, a empresa realizou um investimento líquido total de 57 milhões de euros nas unidades industriais e de biomassa.

O endividamento nominal remunerado, deduzido de disponibilidades da Altri, em 30 de setembro fixava-se em cerca de 529,6 milhões de euros, uma progressão de, sensivelmente, 97 milhões de euros face à dívida líquida registada no final de dezembro de 2018.

“A Altri acredita que só é possível alcançar um verdadeiro desenvolvimento ambiental, económico e social se os critérios norteadores das decisões no seio do Grupo forem critérios de sustentabilidade, estando, por isso, fortemente empenhada em reforçar o seu compromisso de sustentabilidade, integrando-o nas suas finanças corporativas”, lê-se no documento.

Neste sentido, no final de 2018, a empresa deu início à preparação da primeira emissão obrigacionista alinhada com os princípios de obrigações verdes, que foi emitida em fevereiro deste ano.