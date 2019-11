NASA revela o seu primeiro avião 100% elétrico

A NASA, agência governamental norte-americana responsável pela aeronáutica e exploração espacial, revelou a primeira versão de um avião totalmente elétrico, que está a desenvolver desde 2015. Adaptado a partir de um modelo italiano, apenas deverá estar pronto para o primeiro voo teste daqui a um ano.

O X-57 “Maxwell”, como foi chamado, será impulsionado por 14 motores elétricos, compostos por baterias de iões de lítio, de acordo com a Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês). Quando chegar a altura, irá voar pela primeira vez pelos céus da Califórnia, sobre a base aérea de Edwards.

Este será o primeiro avião do modelo X com tripulação desenvolvido pela NASA em 20 anos. O objetivo desta iniciativa é desenhar e testar a tecnologia de acordo com os padrões que os fabricantes comerciais podem depois adaptar para obter certificação governamental.

“Estamos focados em coisas que podem ajudar toda a indústria, não apenas uma empresa“, disse Brent Cobleigh, gestor de projetos do Armstrong Flight Research Center da NASA em Edwards. “O objetivo agora é pilotar este avião no final de 2020”, apontou. Para além da primeira versão, a agência apresentou também um simulador do modelo para engenheiros e pilotos terem uma ideia de como será.