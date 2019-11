Wall Street em alta ligeira à espera de discurso de Trump

Wall Street abre em alta ligeira nesta sessão, enquanto os investidores aguardam o discurso de Donald Trump no clube económico de Nova Iorque. Depois de declarações contrárias da China e dos Estados Unidos em relação ao acordo comercial entre ambos, os investidores esperam que o presidente norte-americano dê mais pistas sobre a situação.

Depois de um anúncio da China de que as potências iriam reduzir progressivamente as tarifas adicionais sobre os bens importados, o presidente norte-americano reiterou que ainda não tinha concordado com tal medida. Trump disse depois que as negociações estavam a avançar mais devagar do que o desejado.

Esta terça-feira, o líder norte-americano vai discursar sobre a política comercial do país. A expectativa em relação ao discurso leva os principais índices de referência a registar ganhos modestos. O S&P 500 arranca a sessão a valorizar 0,08% para os 3.089,46 pontos. O tecnológico Nasdaq avança 0,07% para os 8.470,26 pontos, bem como o industrial Dow Jones, que sobe 0,07% para os 27.709,24 pontos.

Entre os ganhos, destaque para o Facebook, que avança 1,08% para os 191,65 dólares, e para a Alphabet, dona da Google, que sobe 0,19% para os 1.300,70 dólares.

A Disney segue a somar 0,52% depois da abertura dos mercados, para os 137,45 dólares, no dia do lançamento do serviço de streaming do grupo. A Netflix, que é agora um dos rivais diretos da plataforma da Disney, cai 0,68% para os 292,19 dólares. A Apple, que também se lançou recentemente no streaming, recua 0,065% para os 262,03 dólares.

A fabricante do iPhone está também envolvida numa polémica relacionada com o cartão de crédito que lançou, sendo acusada de discriminar os utilizadores em função do género. Envolvido no caso está também o banco Goldman Sachs, que está a ser investigado pelas autoridades de Wall Street. O banco recua 0,032% para os 218,88 dólares.