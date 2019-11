Produtos relacionados com a realidade virtual (RV) e a realidade aumenta (RA) deverão entrar no catálogo da Apple no início da próxima década. A fabricante do iPhone tem planos para lançar uns óculos de realidade virtual em 2022 e uns óculos de realidade aumentada em 2023, de acordo com informações confidenciais da empresa obtidas pelo The Information (acesso condicionado).

Segundo o The Information, alguns responsáveis de topo da Apple discutiram estas datas numa apresentação interna em outubro deste ano. O jornal refere que a reunião foi suficientemente grande para esgotar o auditório Steve Jobs Theatre, na nova sede da companhia, o que significa que cerca de 1.000 trabalhadores terão marcado presença nesta reunião. O encontro exclusivo para trabalhadores foi liderado pelo vice-presidente da Apple, Mike Rockwell, líder do departamento responsável pelas tecnologias RV e RA.

A notícia vem confirmar vários anos de rumores em torno dos planos da Apple para futuros produtos. Há algum tempo que o mercado aguarda novidades nestas áreas por parte da tecnológica liderada por Tim Cook, entre outras, como, por exemplo, os carros autónomos. Assim, esta é a primeira vez que chegam ao domínio público datas concretas relacionadas com novidades nestas novas áreas.

A empresa tem vindo a incorporar soluções assentes em RA nas câmaras dos iPhones. Por exemplo, uma das mais recentes aplicações do sistema iOS simula uma fita métrica e permite fazer medições, em ambiente virtual, de objetos físicos reais com o iPhone, graças à RA. Isso tem dado força à ideia de que a Apple estará focada nestas tecnologias para um futuro próximo.

O lançamento de óculos de RV e óculos de RA por parte da Apple representaria um marco de grande importância na massificação desta tecnologia, um autêntico boost ao desenvolvimento de soluções nestas áreas. A empresa é conhecida pela atenção que tem aos detalhes, numa altura em que uma das principais críticas aos produtos de RV e RA é o facto de serem muito grandes e, muitas vezes, terem uma aparência tosca.

Algumas empresas têm apostado em lançar óculos mais semelhantes a óculos convencionais, como é o caso da North, que lançou os Focals. Isto depois de os Google Glass, um projeto da Google, terem sido descontinuados devido ao facto de terem uma câmara apontada para a frente, o que causava desconforto nos utilizadores e nas pessoas em redor.

A realidade virtual é uma tecnologia altamente imersiva, com capacidade de transportar os utilizadores para um novo mundo gerado por computador. A realidade aumentada, por sua vez, é a tecnologia que mistura elementos virtuais numa camada por cima da realidade. Esta última, normalmente vista como mais promissora, já permite, por exemplo, usar aplicações móveis suspensas no ar, e poderá revolucionar áreas tão diversas como o jornalismo, a medicina ou a arquitetura.