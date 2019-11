A Apple e o Goldman Sachs estão a ser acusados de terem lançado um cartão de crédito que discrimina os utilizadores em função do género. Um dos últimos a juntar ao rol de críticas ao Apple Card foi o próprio cofundador da Apple, Steve Wozniak, que denunciou que a sua mulher tem um limite de crédito dez vezes inferior ao seu. O banco está a ser investigado pelas autoridades de Wall Street.

As críticas ao Apple Card começaram na quinta-feira, depois de o empresário David Heinemeier Hansson ter publicado um conjunto de tweets sobre o cartão de crédito recentemente lançado pela Apple e Goldman Sachs, dizendo que lhe dá um limite de crédito 20 vezes superior em relação à mulher.

“Ninguém quer viver sobre as regras caprichosas DO ALGORITMO. Não nas finanças, não na compra de casa, não na publicidade, não no mercado de trabalho, não em qualquer uma das milhões de áreas onde o machine learning e a inteligência artificial têm o poder de decisão. É por isso que estou com os nervos em franja”, disse o empresário num post mais recente na sua conta de Twitter.

Em reação às acusações de David Heinemeier Hansson, o Goldman Sachs disse que os candidatos ao Apple Card são avaliados independentemente, em função do rendimento e da credibilidade, tendo em conta fatores como os scores de crédito pessoais e a dívida pessoal. E é possível que dois membros da família recebem decisões de crédito significativamente diferentes, explicou ainda o banco, assegurando que não se fazem avaliação tendo em conta o género do candidato. “Não tomamos, nem vamos tomar, decisões baseadas em fatores como o género”, disse o banco.

No caso de David Heinemeier Hansson, que criou a Ruby on Rails, não revelou qualquer informação sobre os seus rendimentos, nem sobre os rendimentos da mulher, mas referiu que fazem juntos a declarações fiscais e que a sua esposa tem um score de crédito melhor.

Já depois da denúncia de David Heinemeier Hansson foi a vez de Wozniak partilhar uma experiência semelhante. No seu caso, recebe dez vez mais crédito no seu cartão do que a mulher. “Não temos contas bancárias ou cartões de crédito separados ou qualquer separação de bens”, disse o cofundador da Apple no Twitter em resposta a um todos tweets de Hansson.

A denúncia levou o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York a abrir uma investigação sobre as práticas de cartão de crédito da Goldman Sachs.

“A lei de Nova Iorque proíbe a discriminação contra classes protegidas de indivíduos, o que significa que um algoritmo, como qualquer outro método de avaliada da credibilidade creditícia, não pode resultar num tratamento sem sentido para indivíduos com base em idade, credo, raça, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade ou outras características protegidas”, referiu Linda Lacewell, responsável do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque.