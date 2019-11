Depois do foco na indústria e na produtividade, a sociedade 5.0 promete voltar a colocar o ser humano no centro da inovação e transformação tecnológica. O que nos falta para atingir esse patamar?

Sociedade 5.0. Sociedade super-inteligente. Sociedade da imaginação. Três conceitos, uma definição. “Uma sociedade centrada no homem, que equilibra o progresso económico com a resolução de problemas sociais, através de um sistema que integra de forma eficaz o ciberespaço e o espaço físico”. A explicação é da autoria do governo do Japão, país onde nasceu este […]