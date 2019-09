As encomendas de robôs não páram de disparar. As empresas estão dispostas a despender milhares de euros para estarem na vanguarda da tecnologia e, no ano passado, não contiveram as suas compras. Em 2018, as vendas mundiais de robôs ascenderam a 16,5 mil milhões de dólares.

De acordo com o estudo World Robotics, divulgado pela Bloomberg (acesso pago, conteúdo em inglês), foram instalados mais de 420 mil robôs no ano passado, o que fez com que as vendas chegassem ao valor recorde de 16,5 mil milhões de dólares, o equivalente a 15 mil milhões de euros.

“Vemos que a dinâmica de 2018 foi muito positiva com um novo recorde nas vendas, mesmo que os principais clientes –- a indústria da automação e eletrónica –- tenham tido um ano difícil”, disse Junji Tsuda, presidente da Federação Internacional de Robótica, citado pela Bloomberg.

A China foi quem assumiu a maior fatia neste montante. “Mais de um terço das instalações [de robôs] globais estão na China”, revela o estudo, acrescentando que o seu investimento rondou os 5,4 mil milhões de dólares.

A expectativa é que o investimento em robôs continue a aumentar. A previsão é que, até 2022, o número de robôs instalados suba para 584 mil.