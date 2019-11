BCP e Galp pressionam bolsa. Europa abre em baixa

As bolsas começaram a semana em terreno negativo, após a queda acentuada observada nos mercados chineses. Também Lisboa iniciou o dia em baixa, pressionada pelas grandes cotadas nacionais, sobretudo pelo BCP e pela Galp. Depois do disparo nas últimas semana, os CTT também estão condicionados. Analistas pedem prudência em relação aos correios.

O PSI-20 está a cair 0,17% para 5.298,12 pontos no arranque da sessão. Apenas seis títulos estão acima da linha de água, com destaque para a Pharol (+1,77%) e para a Nos (+0,28%).

Do lado das perdas, as principais cotadas estão sob pressão: o BCP perde 0,60% para 0,2152 euros e a Galp cede 0,47% para 14,87 euros. Protagonista das últimas sessões, a ação dos CTT está a recuar 0,75% para 3,128 euros.

“Depois de na sexta-feira ter quebrado a resistência dos 0,2160 euros, o BCP registou fortes ganhos, mas que se perderam na parte final do dia. Não excluindo alguns recuos pontuais, do ponto de vista técnico é importante que a ação se mantenha acima do referido nível”, explicam os analistas do BPI no Diário de Bolsa.

Em relação aos CTT, “são um título que continua a desafiar diversos indicadores técnicos”. “No entanto, em virtude da sua subida parabólica (63% em sete semanas), é aconselhada alguma prudência“, consideram ainda.

Lá por fora, depois de uma sessão no vermelho nos mercados chineses, os principais índices europeus seguem essa tendência. O Stoxx 600 perde 0,3%. Também o CAC-40 e o DAX-30 estão a recuar 0,3% e 0,4%, respetivamente. Em Espanha, no rescaldo das eleições, o IBEX-35 desvaloriza 0,40%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, liderou as perdas entre as principais praças asiáticas, tendo fechado a sessão desta segunda-feira em baixa de 2,4%, depois de mais confrontos entre os manifestantes e a polícia.

“A forte correção protagonizada pelos mercados chineses será o principal catalisador deste início de sessão. A este fator somam-se os níveis extremos, do ponto de vista técnico, que a subida de diversos índices europeus atingiu. Neste sentido, é expectável que diversos investidores, sobretudos aqueles mais orientados para o curto prazo, realizem algumas mais-valias”, referiram os analistas do BPI.

(Notícia atualizada às 8h23)