Hoje nas notícias: IRS, apoios à natalidade e Anafre

“Milhares de famílias podem ver IRS aumentar com englobamento”

O antigo secretário dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio considera que se o Governo avançar para o englobamento total dos rendimentos, "muitos milhares de famílias poderão vir a sofrer um acréscimo significativo de IRS". O antigo governante referia-se às famílias que pagam uma taxa superior a 28%, que no atual sistema são "milhares" que podem vir a ser afetados com esta medida. Paulo Núncio duvida ainda que seja possível o Governo fazer novas alterações aos escalões do IRS por considerar que não há margem para reforçar mais a progressividade.

Maioria das câmaras chumba nos apoios à natalidade e às famílias

Muitas das câmaras em Portugal não têm políticas amigas da família. De acordo com o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, três em cada quatro câmaras, ou seja 75% de um universo de 141 câmaras analisadas, chumbaram na avaliação das políticas municipais de apoio à natalidade e às famílias. Entre as câmaras com maus resultados estão Lisboa e o Porto. "A distribuição destes apoios é transversal. Não temos predominância nem do Litoral nem do Interior", afirma ao Correio da Manhã Isabel Paula Santos, responsável pelo estudo pretende distinguir as autarquias que têm melhores práticas a este nível. No entanto é possível concluir que os distritos que mais autarquias receberam a chamada "Bandeira Verde" são Coimbra (12), Lisboa (8) e Santarém (8). Na mesma situação foram distinguidas mais 76, ou seja, mais seis face ano passado.

Membro da Anafre pago por privados para fazer lobby junto das freguesias

Um membro do conselho diretivo da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), e presidente da Assembleia de Freguesia de Castelo Branco foi pago para fazer lobby junto das freguesias de Castelo Branco por uma empresa de informática, depois de esta empresa ter ganho contratos na ordem dos 367 mil euros com a Anafre. José Neves, que foi vice-presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, terá recebido cerca de 36 mil euros para apresentar os produtos destas empresas junto das câmaras municipais do distrito de Castelo Branco.

Caos no novo registo de animais domésticos

A plataforma Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), que reúne informação dos municípios e veterinários, está com problemas. Nuns casos, há cães que estão a ser dados como mortos. Noutros, os cães surgem classificados como sendo de raça perigosa sem o ser. A equipa do SIAC está a receber uma média de mil e-mails por dia e está a tentar resolver o problema informático.

Juízes vão ao estádio por causa da lei contra violência no desporto

Um grupo de juízes e procuradores acompanhou a PSP no jogo entre o Vitória de Guimarães e o Sp. Braga, que decorreu neste domingo, isto para analisarem comportamentos de adeptos e claques no futebol. Os trabalhos vão servir para os magistrados preparar a aplicação da nova lei contra a violência no desporto.