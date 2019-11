Glintt aumenta lucros em mais de 6%, para 956 mil euros

Os lucros da tecnológica Glintt cresceram 6,3% até setembro deste ano, em relação ao período homólogo, fixando-se em 956 mil euros, revelou a empresa num comunicado enviado à CMVM.

No mesmo período, o volume de negócios do grupo atingiu 66,7 milhões de euros, um aumento de 6,4% quando comparado com os 62,7 milhões de euros do período homólogo, indicou a empresa, na mesma nota.

“Esta evolução teve origem quer no mercado nacional, com um crescimento de 4% (1,9 milhões de euros), quer no mercado internacional no qual se verificou uma evolução muito favorável, nomeadamente em Espanha, com crescimento de 16%, o que equivale a 2,2 milhões de euros”, explicou a Glintt. O volume de negócios no mercado internacional representou 26% do total da empresa, de acordo com a informação divulgada.

Nos primeiros nove meses de 2019, a Glintt registou um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 7,8 milhões de euros, um acréscimo de 41,5% face ao período homólogo de 2018. “Este aumento reflete uma efetiva melhoria da performance operacional, cerca de 820 mil euros”, entre outras coisas, salientou o grupo.

O crescimento do EBITDA resultante da melhoria operacional foi consequência “em parte, do aumento do volume de negócios em cerca de quatro milhões de euros (cerca de 350 mil euros), mas sobretudo de uma melhoria da eficiência operacional refletida na melhoria da margem EBITDA de 8,8% para 9,5%”, indicou a empresa.

De acordo com a Glintt, este aumento da eficiência operacional deve-se ao “trabalho desenvolvido pela empresa ao longo dos últimos anos quer na adequação da oferta comercial aos mercados quer no investimento na qualificação, formação e organização do trabalho das equipas das várias unidades”, lê-se na mesma nota.

Para o futuro, a empresa mantém as metas que tem apresentado e que apontam para um “crescimento orgânico pensado e desenvolvido em torno do novo modelo operacional”, com foco na oferta, bem como “uma componente comercial forte, direcionada sobretudo para o setor da saúde e para aquelas áreas de maior valor acrescentado, onde as soluções e produtos Glintt permitam garantir competitividade e criação de valor”.

O grupo admite ainda um “crescimento inorgânico alavancado pelo estabelecimento de acordos e parcerias com relevância estratégica” para a empresa.