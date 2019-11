Volkswagen escolhe Markus Duesmann para presidente da Audi

O conselho de supervisão do grupo automóvel Volkswagen nomeou esta sexta-feira Markus Duesmann presidente da marca de gama alta Audi e membro do Conselho de Administração do grupo a partir de 01 de abril de 2020.

Duesmann, de 50 anos, vai substituir Bram Schot, que no dia 31 de março do próximo ano vai deixar a Audi, de comum acordo com a empresa, informou esta sexta-feira a Volkswagen (VW).

“Schot assumiu a liderança da Audi num momento difícil, dirigiu os negócios com muito êxito e fez mudanças importantes. Agradecemos tudo isso”, disse o presidente do grupo VW, Herbert Diess, acrescentando que Markus Duesmann irá aumentar “o grande potencial da marca Audi“.

Duesmann, que desempenhou funções executivas na BMW, será também responsável pela investigação e desenvolvimento no grupo Volkswagen, responsabilidade que agora está nas mãos de Diess, assumindo este o pelouro de vendas no grupo.