BCP pesa na bolsa. Europa em mínimos de duas semanas

Lisboa mantém a tendência negativa. A praça portuguesa perde valor, acompanhando o comportamento das restantes praças europeias que reagem em queda à ausência de progressos nas negociações em torno do acordo comercial entre os EUA e a China. O PSI-20 perde mais de 0,5%, com o BCP em destaque.

O índice de referência nacional segue a perder 0,65% para cotar nos 5.225,92 pontos. É uma queda em linha com a registada nos principais índices da região, nomeadamente o DAX, da Alemanha, que cede 0,6%. O Stoxx 600 está mesmo em mínimo de duas semanas, recuando 0,5%, com os investidores frustrados com a falta de entendimento entre Washington e Pequim.

Maior parte das cotadas estão em queda, mas é o BCP que dita a dimensão da queda da bolsa nacional ao registar uma desvalorização de 1,3% para cotar nos 20,45 cêntimos. A Nos também pesa no índice ao cair 1,08%, assim como a Galp Energia que apresenta uma descida de 1,05% para os 15,08 euros.

EDP está na linha de água, cedendo ligeiros 0,03%, enquanto a EDP Renováveis é um dos quatro títulos que escapam às quedas. A empresa liderada por Manso Neto soma 0,39% para 10,20 euros, sendo que a impedir uma queda mais acentuada do PSI-20 está a Jerónimo Martins, ainda que com uma valorização muito ligeira, de 0,05%.

Fora do PSI-20, o Benfica continua a centrar atenções. Depois de ter disparado 70% na última sessão, em reação à OPA, as ações da SAD seguem em queda, continuando aquém da contrapartida do clube. Os títulos recuam 3,83% para os 4,52 euros, apresentando um potencial de subida de mais de 10% face à proposta apresentada por Luís Filipe Vieira.