É cada vez maior o número de portugueses que trabalham a partir de casa. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em apenas quatro anos, este indicador aumentou mais de 70% para um total de 120.000 trabalhadores. A maioria destes colaboradores está na zona do Algarve e tem mais de 45 anos.

No segundo trimestre de 2015, segundo o INE, eram 68.300 os portugueses que trabalhavam a partir de casa. Contudo, desde essa altura, esse número quase duplicou para um total de 120.700 trabalhadores, no segundo trimestre deste ano. A maioria são homens e têm mais de 45 anos de idade.

Numa análise por zona do país, é possível perceber que é na zona Norte (39%) que há mais portugueses a trabalharem a partir de casa e na Área Metropolitana de Lisboa (31,2%). Pelo lado contrário, é no centro onde há menos pessoas a trabalharem remotamente.

Em termos de regime de contratação, a maioria destes trabalhadores a partir de casa trabalhavam por conta própria (84,7%), o que poderá indicar que se trata de freelancers. Em contrapartida, apenas 17.000 trabalhavam por conta de outrem.

De acordo com um estudo da consultora Savills, trabalhar remotamente e ter uma maior flexibilidade dentro do trabalho que se desempenha são dois fatores valorizados pelos trabalhadores, sendo que a maioria acredita que a cultura da empresa já prevê e encoraja a trabalhar de forma mais flexível.

Os dados do INE revelam ainda que a maioria dos portugueses que trabalha a partir de casa tem apenas o terceiro ciclo concluído (até ao 9.º ano).