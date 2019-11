O BPI vendeu de uma carteira de 200 milhões de euros de créditos não produtivos e ativos imobiliários aos americanos da Tilden Park. A operação vai permitir ao banco ficar com o rácio de ativos não produtivos “mais baixo do setor financeiro português”.

Segundo o banco, a carteira tinha um valor bruto total de cerca de 200 milhões de euros, referentes a aproximadamente 1.800 contratos de créditos e 120 imóveis.

Este conjunto de ativos foi adquirido por fundos e sociedades geridos pela entidade norte-americana Tilden Park Capital Management LP, após a conclusão de um processo de venda competitivo.

“Com esta operação o BPI alcançará, no final do ano, um nível de ativos não produtivos (non performing assets) inferior a 3,5%, o mais baixo do setor financeiro português”, salienta o banco liderado por Pablo Forero em comunicado.

O BPI, detido a 100% pelos catalães do CaixaBank, fechou os primeiros nove meses do ano com lucros de 254 milhões de euros, uma quebra superior a 50% face ao mesmo período do ano passado, que tinha sido influenciados por fatores extraordinários como a venda da Viacer ou o negócio de cartões.