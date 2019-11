A rentabilidade das empresas diminuiu ligeiramente em 2018, enquanto aumentou a autonomia financeira e melhoraram os rácios de financiamento, segundo os indicadores económico-financeiros das empresas não financeiras divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O banco central divulgou os quadros do setor relativos a 2018, que incorporam os dados recolhidos na Informação Empresarial Simplificada. Segundo esses dados, a rentabilidade do ativo (que mede o EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] em percentagem do ativo) das empresas não financeiras fixou-se em 7,9% em 2018, menos 0,1 pontos percentuais do que em 2017.

Também a rentabilidade dos capitais próprios (resultado líquido em percentagem do capital próprio) se reduziu, neste caso 0,4 pontos percentuais para 8,4%. Já avaliando a autonomia financeira das empresas, que mede o capital próprio em percentagem do ativo, esta aumentou 2,2 pontos percentuais para 35,4% em 2018.

Ainda em 2018, o peso do capital próprio superou o peso dos financiamentos obtidos no ativo, que desceu 2,1 pontos percentuais para 34,0%, divulgou o BdP. O custo da dívida (que mede os gastos de financiamento em percentagem dos financiamentos obtidos) também desceu (0,3 pontos percentuais), situando-se em 2018 em 3,3%.

Melhoraram ainda os rácios de financiamento, com o rácio de cobertura de gastos de financiamento (EBITDA face a gastos de financiamento) a aumentar de 6,2 para 7,0 e o rácio de financiamentos obtidos sobre o EBITDA a diminuir 0,2, para 4,3 em 2018.

O BdP diz ainda que, em 2018, houve redução da proporção de empresas com capital próprio negativo (menos 0,4 pontos percentuais para 26,2%) e com gastos de financiamento superiores ao EBITDA (menos 0,1 pontos para 14,5%). Contudo, houve um aumento da percentagens de empresas com EBITDA negativo (mais 0,5 pontos percentuais para 30,8%) e com resultado líquido negativo (mais 0,4 pontos para 36,7%).