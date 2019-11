Hoje nas notícias: Vale do Lobo, Montepio e ferrovia

O Norte quer usar os fundos europeus para modernizar a ferrovia e ligar ao TGV espanhol. Esta sexta-feira fica ainda marcada pela nota de que os associados arriscam-se a ter de resolver “buraco” no Montepio, de que as dívidas dos hospitais públicos está a chegar aos 700 milhões de euros e de que as empresas pouco valorizam as deduções fiscais para investir. E o banco público pediu à Nova SBE um estudo sobre créditos a Vale do Lobo.

CGD pede estudo à Nova SBE sobre créditos a Vale do Lobo

A administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) pediu um estudo ao Centro de Conhecimento de Finanças da Nova SBE para avaliar os pressupostos económicos e financeiros que permitiram a operação de de financiamento de 194 milhões de euros para o resort de luxo de Vale do Lobo, em 2006. Este estudo servirá de suporte a eventuais ações judiciais contra ex-gestores que participaram na decisão de financiar o empreendimento que gerou perdas de quase 300 milhões de euros para o banco público.

Associados arriscam-se a ter de resolver “buraco” no Montepio

Os mais de 600 mil associados e pensionistas do Montepio arriscam ver cortados em 30% os benefícios a que têm direito ou assumir um aumento de quotas de modo a reporem o equilíbrio financeiro da Associação Mutualista Montepio Geral e a compensarem as perdas que podem chegar mesmo aos 900 milhões de euros. O conselho geral do Montepio reúne-se esta sexta-feira pelas 15h00, pela primeira vez depois da saída de Tomás Correia da presidência executiva.

Norte quer fundos europeus para ligar ao TGV espanhol

A região norte do país antecipou, pela primeira vez, a lista de prioridades para os fundos europeus. Nesse âmbito, foram pedidos milhões de euros a Bruxelas para ligar a ferrovia dessa região ao TGV espanhol. A estratégia apresentada aponta a vontade de modernizar a ferrovia e ligar os portos do país.

Dívida dos hospitais está a chegar os 700 milhões

Os pagamentos em atraso dos hospitais públicos atingiram em setembro o valor mais alto verificado desde o início deste ano. As dívidas com mais de 90 dias já ascendem a 651,6 milhões de euros, o que equivale a uma fatia de 40,5% do total das dívidas as fornecedores. Isto segundo os dados disponíveis no Portal do Serviço Nacional de Saúde. “Os ministérios da Saúde e das Finanças continuam fortemente empenhados em obter um valor histórico na redução dos pagamentos em atraso no SNS e têm desenvolvido uma articulação próxima no sentido de ir ao encontro das necessidades do setor, mantendo a execução do plano de liquidação de pagamentos em atraso”, avança fonte do gabinete de Marta Temido.

Maioria das empresas desvaloriza deduções fiscais para investir

De acordo com um inquérito divulgado pela consultora Deloitte, a maioria das empresas não encara o reforço das deduções em sede de IRC — previstas no Orçamento do Estado deste ano — como um incentivo claro a investir. Das 130 empresas questionadas, a maioria salienta que essas mudanças foram irrelevantes, embora a avaliação feita às alterações ao IRC tenha melhorado ligeiramente face a 2018. De notar que, no Orçamento do Estado para 2020, o Executivo de António Costa pretende voltar a reforçar estas deduções fiscais para PME, aumentando o teto de lucros reinvestidos que podem ser objeto de dedução em sede de IRC.

