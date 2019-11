CGD pede estudo à Nova SBE sobre créditos a Vale do Lobo

A administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) encomendou ao Centro de Conhecimento de Finanças da Nova SBE um estudo para avaliar os pressupostos económicos e financeiros que permitiram a operação de financiamento de 194 milhões de euros para o resort de luxo de Vale do Lobo, avança o Jornal Económico (acesso pago), esta sexta-feira.

Fonte próxima do processo garante que o estudo pedido à Nova SBE deverá servir de base técnica à avaliação jurídica que o banco público desencadeou com vista a eventuais ações judiciais contra antigos administradores que participaram na decisão em causa.

Em causa está uma operação de crédito para o empreendimento turístico no Algarve chamado de Vale do Lobo, que levou a perdas de quase 300 milhões de euros. Este projeto está envolvido na investigação Operação Marquês, operação em que está também incluído o nome do ex-primeiro-ministro José Sócrates.

Vale do Lobo obrigou, além disso, a explicações do atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, depois de ter sido conhecido que lá passou férias em 2013 e 2014 quando o projeto já estava em incumprimento perante a CGD.