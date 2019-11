Norte quer fundos europeus para ligar ao TGV espanhol

A região norte do país antecipou, pela primeira vez, a lista de prioridades para os fundos europeus. Nesse âmbito serão pedidos milhões de euros a Bruxelas para modernizar a ferrovia, apostando na ligação das linhas da região ao TGV espanhol, além de defender verbas para aeródromos e o rio Douro.

Modernizar a Linha do Douro e a Linha Porto-Vigo, através do comboio de alta velocidade espanhol, articular a ferrovia com os portos de Viana do Castelo e de Leixões, são algumas das medidas que o Conselho do Regional do Norte aprovará para os próximos fundos comunitários, avança o Jornal de Notícias (acesso pago).

O programa, que será aprovado esta sexta-feira, e que servirá para as negociações do Executivo com Bruxelas, conta ainda com medidas que defendem investimentos nos aeródromos de Bragança e Vila Real como prioridade para a região.

Este plano estratégico aponta ainda como prioridade para o próximo pacote de fundos comunitários a valorização do rio Douro como via navegável.

Segundo o JN, aposta na inovação, melhoria da competitividade das empresas, digitalização, descarbonização da economia, saúde, educação e organização do território, são outras das apostas para a região.