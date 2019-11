Só 30% dos estudantes deslocados deduzem rendas no IRS

Apenas 30% dos estudantes universitários deslocados deduziram as rendas na declaração de IRS entregue este ano relativo aos rendimentos de 2018, avança o Expresso na sua edição semanal, com várias associações de estudantes a apontar o dedo aos senhorios, e descrevem situações de habituação degradantes, como a necessidade de pagar individualmente a utilização do chuveiro ou a utilização da cozinha.

Os estudantes deslocados passaram a poder deduzir as rendas pagas pela habitação como despesas de educação em 2018, desde que estejam a morar a mais de 50 quilómetros de casa e se registem como estudante deslocado junta do Fisco.

No entanto, os dados das declarações de IRS entregues este ano, relativas aos rendimentos de 2018, indicam que apenas 29.153 famílias declararam esta despesa, quando os dados relativos aos estudantes deslocados no ensino superior sem residência assegurada pelo Estado coloca o número em perto de 100 mil.

Como o Expresso sublinha, isto não significa que todos os outros não estejam a falhar com a sua obrigação de declarar rendas, até porque podem estar a partilhar casa com familiares ou ter outras condições de habitação. No entanto, o semanário falou com vários representantes de associações estudantis de diversas partes do país, e estes apontam o dedo aos senhorios, que não querem passar recibos e alugam casas e quartos em condições pouco desejáveis.

Os representantes dos estudantes falam mesmo de casos em que os senhorios cobram cada utilização do uso do chuveiro ou pela utilização da cozinha, para além da renda que já cobram aos estudantes.