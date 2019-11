5 coisas que vão marcar o dia

António Costa estará em Estrasburgo para encontrar-se com os líderes no Parlamento Europeu das maiores famílias políticas, incluindo o alemão Manfred Weber — contra quem fez campanha durante as eleições europeias — e janta com a futura presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na Alemanha, há dados sobre a confiança dos investidores. Nos Estados Unidos, Jerome Powell fala sobre a economia norte-americana e um juiz toma uma decisão fulcral sobre os testemunhos no processo de ‘impeachment’ dos membros da administração de Donald Trump.

António Costa janta com a futura presidente da Comissão Europeia

O primeiro-ministro vai estar em Estrasburgo para uma ronda de encontros com os responsáveis do Parlamento Europeu, entre eles um encontro com o grupo dos socialistas no Parlamento Europeu, uma reunião bilateral com o líder dos socialistas Iratxe Garcia. António Costa tem ainda um encontro com o líder do grupo do PPE no Parlamento Europeu, o alemão Manfred Weber, contra quem fez campanha durante as eleições europeias e no processo de nomeação dos cargos de topo da União Europeia. Depois de um encontro com os liberais, António Costa tem ainda previsto um jantar com Ursula von der Leyen, a presidente indigitada para a Comissão Europeia, numa semana decisiva para se saber se a nova Comissão consegue entrar em funções já em dezembro.

Alemanha escapa à recessão. Investidores estão mais confiantes?

A economia alemã cresceu 0,1% no terceiro trimestre, depois de ter sofrido uma contração no segundo trimestre do ano. A maior economia da União Europeia escapou por pouco à recessão no terceiro trimestre, mas as perspetivas para este ano estão longe do ideal. Esta segunda-feira, o Ifo divulga o seu índice do clima de negócios, com as perspetivas dos empresários sobre a conjuntura e o que esperam nos próximos seis meses. Os analistas esperam uma melhoria, mas muito ligeira, deste indicador.

Impeachment? Tribunal decide se antigo advogado da Casa Branca tem de testemunhar

Um tribunal norte-americano vai anunciar a sua decisão esta segunda-feira se o antigo advogado da Casa Branca, Don McGahn, tem de testemunhar no Congresso dos Estados Unidos no âmbito do processo de destituição de Donald Trump. Caso o juiz decida que o advogado tem de testemunhar, na sequência da intimação que recebeu do Congresso, esta decisão pode mudar o rumo do processo, uma vez que abre a porta ao testemunho de vários responsáveis da administração que se têm recusado a participar no processo por alegarem que têm imunidade, todos eles altos responsáveis e com conhecimento direto das decisões de Donald Trump em relação à Ucrânia.

Presidente da Reserva Federal faz discurso sobre a economia dos EUA

Será o último discurso público sobre a situação da maior economia do mundo antes da última reunião da Reserva Federal este ano. Na última reunião, os membros da Fed aceitaram cortar novamente a taxa de juro de referência, mas o banco central norte-americano deu a entender que não deverá haver novas decisões semelhantes no curto prazo, mesmo com sinais negativos na economia.

Combustíveis ficam mais baratos. Diesel desce mais

Se não precisou de atestar o depósito do automóvel durante o fim de semana, vai conseguir poupar alguns cêntimos esta semana. É que os preços dos combustíveis vão começar a baixar nos postos de abastecimento nacionais, refletindo a descida das cotações nos mercados internacionais. A gasolina volta a baixar, mas apenas meio cêntimo, enquanto o gasóleo, o mais utilizado em Portugal, deverá apresentar uma redução mais expressiva, de cerca de um cêntimo por litro.