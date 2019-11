A Black Friday está quase a chegar. E são muitas as lojas que aproveitam este dia para oferecerem grandes descontos, procurando começar com o “pé direito” aquele que é o período mais forte de vendas do ano, o Natal. O fenómeno, que nasceu nos EUA, tem vindo a crescer de ano para ano, um pouco por todo o mundo, mas também por cá. Já chega a quase todos os produtos, dos mais comuns até aos mais tradicionais, como a tecnologia e, agora, até às quatro rodas.

Não era muito comum, mas cada vez mais as fabricantes de automóveis associam-se a estas datas especiais. Tradicionalmente, a Black Friday chegava a produtos de dezenas ou centenas de euros, mas com o crescimento deste fenómeno, mesmo bens mais valiosos passaram a aderir. Por isso mesmo não é de estranhar que haja campanhas para comprar veículos de 20, 30 ou mesmo 50 mil euros com reduções de preço pouco impressionantes em percentagem, mas gigantes em valor.

Basta uma pequena pesquisa para encontrar veículos novos e semi-novos a preços bem mais baixos que o habitual. O Grupo Auto-Industrial, que comercializa desde a Abarth à Alfa Romeo, Fiat, Ford e Renault, bem como a Mercedes-Benz, juntou-se à celebração, não com apenas um dia, mas como toda uma semana de preços especiais.

São “centenas de viaturas novas, semi-novas e usadas com descontos de cortar a respiração, que estarão em destaque nas suas concessões e Norte a Sul do país – Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal”, lê-se no site, imediatamente antes de se ficarem a conhecer os veículos em campanha. Há descontos de 500 euros, mas também de 1.000 e até 5.000 euros, mas também casos mais extremos, em que os valores em campanha chegam a ser de 15.000 a 20.000 euros inferiores aos habituais.

A título de exemplo, uma Mercedes-Benz C 200 d Station AMG, com um preço de venda de 61.110 euros, passou a custar 49.490 euros, enquanto no caso da Opel Insignia Innovation Sports Tourer 2.0 Turbo D 170cv S/S BlueInjection (MT6), o valor na campanha é de 28.990 euros. É um desconto de 42,5% face aos 50.482 euros iniciais.

O Grupo Auto-Industrial não vende Seat, mas a fabricante espanhola também lançou um promoção para o Black Friday, embora antes do tempo. Até um mês antes, e sob o mote de que “todos os dias são sexta-feira”, deu “cheques” de 300 a 500 euros para abater na compra dos seus modelos, desde o Ibiza até ao Tarraco.

Mais abrangente é, contudo, a oferta da Arval, empresa do grupo BNP Paribas. “A Black Friday chegou à Arval. Veja as nossas ofertas e aproveite as condições especiais de renting, só de 25/11 a 2/12 e limitado ao stock existente”, diz a empresa de locação automóvel, destacando modelos da BMW e Mini. O novo Série 1 da fabricante de Estugarda fica a 329 euros por mês, IVA incluído.

Usados também ficam mais baratos

Nem só de automóveis novos e semi-novos se faz o setor. Também há muitas empresas direcionadas para o mercado de usados que aproveitam esta altura para aumentarem as vendas, escoando algum do stock. É o caso, entre outras, da Matrizauto, que tem em vigor a campanha “Black Week” onde oferece descontos que variam entre 250 a 500 e até 1.000 euros.

A AutoUsados, do Grupo Auto-Industrial, segue o exemplo, colocando vários modelos usados na campanha da Black Friday, enquanto a MS-Auto aposta em descontos em serviços para quem comprar um dos veículos usados que tem em stock.

“Na compra de qualquer viatura Mário Silveira oferecemos a revisão (troca de óleo e filtros) durante um ano, assim como depósito cheio na sua nova viatura”, diz a campanha no site da empresa. E mesmo que não compre nenhum veículo, há “descontos até 20% na revisão periódica na nossa oficina, assim como a oferta de uma limpeza/detalhe automóvel”, remata.