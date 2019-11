Caravela lança seguro automóvel com carro incluído

A Caravela Seguros ultrapassou a forma habitual de encarar seguros e utilização de um carro e apresentou uma nova solução de renting associada ao seu seguro automóvel. “Vem romper com os produtos tradicionais”, garante a empresa.

Este novo produto, designado Caravela Renting e fornecido em parceria com a ALD Automotive, “é especialmente indicado para empresas que querem gerir uma frota de forma fácil e simples, ou para particulares que pretendem ter um automóvel, sem preocupações”, acrescenta a seguradora. Todo o processo é centralizado e pode ser gerido a partir do website da Caravela.

Para os clientes da Caravela “há benefícios por terem todo o processo centralizado e digital, com uma grande simplificação administrativa, tornando-se mais fácil prever todos os custos e contando com um maior acompanhamento no decorrer de todo o contrato”, refere a empresa.

Paulo Cruz, diretor de Marketing e Inovação Digital da Caravela Seguros confirma o objetivo de disponibilizar uma oferta integrada para o cliente, “simplificando-lhe a vida e poupando tempo”, acrescentando que “é um produto que tem um acompanhamento constante, ideal para empresas que têm uma frota para gerir ou para qualquer particular que quer usufruir de um automóvel sem as preocupações associadas à manutenção, gestão de sinistros ou substituição de pneus”, conclui.

Todos os contratos partem de um seguro que cobre responsabilidade civil, bem como danos próprios e ocupantes. Também incluído está – e este é o fator inovador – o aluguer de um veículo novo, por um período e quilometragem pré-definidos, mediante um pagamento mensal fixo. Nesta mensalidade estão contemplados os custos com os diversos serviços incluídos essenciais à utilização desse veículo.

O Caravela Renting é o segundo produto lançado pela Caravela neste mês de novembro, depois de, aliada à empresa tecnológica Multicert, ter apresentado o Caravela Ciber, aproveitando a realização da Web Summit. O Ciber é um produto que pretende dar serviço de grande empresa a pequenas e médias, oferecendo proteção cibernética completa e assistência permanente.

Com Luis Cervantes como presidente e CEO, a Caravela tem um novo parceiro desde julho passado, quando o fundo de investimento Toscafund investiu na aquisição de 48% do capital da seguradora.