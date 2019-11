VIEIRA ROCHA – Advogados reforça Equipa

Licenciado e Mestre em Direito pela Universidade Católica do Porto, Ricardo Clara tem vindo a exercer a sua atividade com maior enfoque no Direito do Trabalho, Segurança Social e Contratação Coletiva, sendo ainda advogado dos Serviços Jurídicos / Contencioso do Sindicato dos Bancários do Norte.

Vogal da Comissão dos Direitos Humanos, Questões Sociais e Assuntos da Natureza da Ordem dos Advogados (2017-2019), “o que também foi um fator determinante para a sua integração, visando expandir a atuação do escritório nos fóruns de cidadania e de cariz social.”

Para Ricardo Clara, “a oportunidade de colaborar com a Vieira Rocha – Advogados é algo que projetava há alguns anos, não só pela experiência e especialização dos seus Colegas, mas principalmente por o escritório trabalhar numa estrutura informal e integrada na atividade dos Clientes, o que considera ser o novo paradigma da Advocacia”.