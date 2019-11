Fora das eleitas do BPI, Nos cai 1%. Lisboa recua

A praça bolsista nacional encerrou no vermelho em contraciclo com as pares europeias. O PSI-20 registou perdas ligeiras após dois dias de ganhos, perante a pressão do BCP, Galp e da Nos que foi retirada da lista de cotadas preferidas do BPI.

O PSI-20 perdeu 0,13%, para os 5.174,8 pontos, com nove títulos em terreno negativo, oito em alta e um inalterado: a EDP Renováveis, nos 10,04 euros por ação. Na Europa, a tendência geral foi positiva, com o Stoxx Europe 600 a somar 0,2%.

Por Lisboa, a Nos foi uma das cotadas que mais pressão exerceu sobre o índice. Os títulos da empresa liderada por Miguel Almeida recuaram 1,01%, para os 4,924 euros, depois de terem sido retirados da chamada “core list” do CaixaBank/BPI para o próximo ano. O banco justifica essa retirada com a concorrência no mercado das telecoms em Portugal. Ainda assim, a operadora liderada por Miguel Almeida mantém a recomendação “compra”, apresentando um potencial de 26%.

Contudo, coube aos pesos pesados — BCP e Galp — a maior pressão sobre o índice lisboeta. As ações do banco liderado por Miguel Maya recuaram 0,54% e 0,57%, respetivamente, para os 20,09 cêntimos e 14,94 euros.

Já a Mota-Engil encabeçou as perdas na praça nacional, com os títulos da construtora a recuarem 3,42%, para os 1,974 euros.

A impedir perdas mas acentuadas no PSI-20 estiveram a EDP, Jerónimo Martins e Navigator. Todas elas se mantêm na lista de cotadas favoritas do BPI para o próximo ano. A maior subida foi registada pelas ações da Navigator, que somaram 0,39%, para os 3,62 euros. Já a Jerónimo Martins e EDP avançaram 0,27% e 0,14%, respetivamente, para os 14,74 e 3,655 euros.