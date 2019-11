Carros importados podem pôr Portugal outra vez em tribunal

Portugal tem um mês para notificar Bruxelas sobre a alteração ao regime tributário de veículos usados importados de outros Estados-membros sob pena de a questão voltar ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

A Comissão Europeia enviou um parecer fundamentado, a segunda etapa do processo de infração, a Portugal por tributar veículos usados importados de outros Estados-membros mais do que os automóveis usados adquiridos no mercado português.

Considera Bruxelas, em comunicado que, “atualmente, a legislação portuguesa não tem plenamente em conta a depreciação de veículos importados de outros Estados-membros”, não sendo assim compatível com as normas da União Europeia (UE).

A Comissão quer que Portugal altere a “legislação discriminatória em matéria de imposto de registo automóvel”, dando um prazo de um mês para o efeito, sob pena de a questão ser novamente levada perante o TJUE.

O Tribunal de Justiça europeu já tinha condenado Portugal, em 16 de junho de 2016, por considerar que uma versão anterior deste imposto português era contrária ao direito da UE.

A Comissão poderá remeter novamente o processo para o Tribunal de Justiça da UE, por considerar que as alterações, entretanto, adotadas são insuficientes para cumprir as normas europeias.