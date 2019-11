É oficial. Governo quer aumentos salariais de 2,7% para 2020

O Executivo de António Costa quer que os salários dos trabalhadores portugueses subam 2,7% em 2020. “A manutenção do poder de compra e os ganhos de produtividade estimados requerem aumentos anuais dos salários nominais até 3,2%”, pode ler-se no documento que o Executivo entregou esta quarta-feira aos parceiros sociais no âmbito das negociações do acordo de rendimentos e competitividade.

O ministro da Economia à entrada da reunião explicou quais os critérios do Governo para este acordo de rendimentos e competitividade. “Aquilo que desejamos é que os salários em Portugal possam crescer acima daquilo que é a soma da inflação e da produtividade para podermos caminhar para uma mais justa repartição dos salários no PIB”, sublinhou Pedro Siza Vieira.

No documento entregue aos parceiros o Executivo explica que “as previsões atualmente disponíveis já apontam para crescimentos salariais ligeiramente acima do crescimento da inflação e da produtividade”. Especificamente, para 2020 o aumento proposto é de 2,7% já que é essa a soma da previsão de inflação e de crescimento da produtividade. Para os anos seguintes, os valores de referência são 2,9%, em 2021 e 2022, respetivamente, e de 3,2% em 2023.

O ministro da Economia frisou ainda, esta manhã, que “é muito importante que nos próximos anos possamos ter políticas públicas” que apoiem o crescimento da produtividade das empresas portuguesas, nomeadamente através de medidas que incentivem o investimento, a formação profissional dos trabalhadores e a inovação, bem como reduzam os custos de contexto.

Por outro lado, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse, em declarações à Lusa, que o Governo quer concluir no primeiro trimestre de 2020 o acordo global sobre rendimentos e competitividade. “O nosso objetivo é ter este acordo concluído no primeiro trimestre de 2020 e também que algumas medidas que forem consensualizadas entre os parceiros sociais possam já ter reflexo na proposta de Orçamento do Estado para 2020”, disse Ana Mendes Godinho.

