A nova comissária europeia para a Coesão defendeu que o Orçamento europeu deve ser reforçado e que a Política de Coesão não pode ser sacrificada. Nas primeiras declarações depois de a nova Comissão Europeia ter recebido luz verde do Parlamento, Elisa Ferreira frisou que a discussão em torno das contribuições dos Estados membros para o Orçamento não se justificam porque “o valor é perfeitamente mínimo”.

Nas negociações das perspetivas financeiras, a Comissão Europeia propôs que os Estados-membros contribuam para o Orçamento comunitário com 1,1% do Rendimento Nacional Bruto, uma proposta que, no caso português se traduz num corte de 7% nos fundos da Coesão e de 15% no segundo pilar da Política Agrícola comum (PAC), a do desenvolvimento rural. Já o Parlamento Europeu considera que para não haver cortes é necessário que cada Estado membro contribua com 1,16% do RNB. Portugal tem uma posição intermédia: defende uma contribuição de 1,3% e o aumento das receitas próprias da União, nomeadamente através da tributação das multinacionais.

“A União Europeia só é o que é se tiver uma Política de Coesão forte”, frisou Elisa Ferreira em declarações aos jornalistas, transmitidas pelas televisões minutos depois de a comissão de Ursula Von der Leyen ter sido aprovada por 461 votos a favor.

