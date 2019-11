A nova comissão europeia, liderada por Ursula Von der Leyen, foi aprovada esta quarta-feira, com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções. Depois de várias entraves e polémicas, nomeadamente a falta de um comissário britânico, devido à iminência do Brexit, e o chumbo dos candidatos da França, Hungria e Roménia, que motivaram atrasos, a nova Comissão Europeia foi finalmente votada no Parlamento Europeu.

Após o debate em plenário, cada grupo político reuniu-se brevemente para discutir as suas intenções de voto. Os eurodeputados decidiram eleger a Comissão no seu conjunto, por maioria dos votos expressos e por votação nominal.

O novo executivo comunitário entra em funções no dia 1 de dezembro, por um mandato de cinco anos. Ursula von der Leyen será a primeira mulher à frente do colégio de comissários que incluirá Elisa Ferreira, com a pasta da Coesão e Reformas, também ela a primeira mulher a ocupar o lugar do comissário indicado por Portugal.

(Notícia em atualização)