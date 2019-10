A comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu aprovou o nome de Elisa Ferreira para comissária europeia com a pasta da Coesão e Reformas. Elisa Ferreira deverá assim integrar o próximo executivo comunitário liderado pela alemã Ursula von der Leyen.

O presidente e os coordenadores (representantes dos grupos políticos) da comissão parlamentar, competente na avaliação da audição de Elisa Ferreira, reuniu esta manhã à porta fechada para avaliar a prestação da comissária portuguesa que ontem passou o seu “exame oral” perante os eurodeputados.

Ontem após a audição, o presidente da comissão do Desenvolvimento Regional escusou-se a avançar com uma avaliação mas considerou que as respostas dadas por Elisa Ferreira facilitam “enormemente” o parecer dos eurodeputados.

Elisa Ferreira, de 63 anos, torna-se assim a primeira mulher portuguesa a integrar o executivo comunitário desde a adesão de Portugal à então comunidade europeia, em 1986.

O executivo comunitário no seu todo — a presidente Ursula von der Leyen e todos os comissários que “passaram” o exame parlamentar –, será depois sujeito a um voto de aprovação do Parlamento Europeu, o que deverá acontecer no plenário de 23 de outubro, em Estrasburgo.

(Notícia em atualização)