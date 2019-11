OA: próximo bastonário à distância de um voto eletrónico

O próximo bastonário da Ordem dos Advogados (OA) está cada vez mais perto de ser revelado. Entre esta quarta-feira e a próxima sexta-feira, encontra-se a decorrer a votação e eleição dos órgãos nacionais e regionais da OA.

Para a liderança da OA no triénio 2010-2022 estão seis candidatos: Ana Luísa Lourenço, António Jaime Martins (atual presidente do Conselho Regional de Lisboa), Guilherme Figueiredo (atual bastonário), Isabel da Silva Mendes, Luís Menezes Leitão (líder do Conselho Superior) e Varela de Matos.

Pela primeira vez, os advogados vão eleger o próximo bastonário da OA através de voto eletrónico. A extinção do voto em papel foi aprovada em julho, em assembleia geral, ainda assim não foi consensual a implementação do novo método. As votações encontram-se a decorrer numa plataforma com acesso limitado à devida credenciação.

“Este é o primeiro ato eleitoral sob a égide do Regulamento Eleitoral aprovado na Assembleia Geral da Ordem dos Advogados de 29 de julho de 2019, que prevê, também de forma inédita, a delegação do bastonário, desde que seja candidato, num dos membros do Conselho Geral que integre a Comissão Eleitoral, de todas as suas competências em matérias relativas ao processo eleitoral“, nota a Comissão Eleitoral em comunicado.

São necessários 50% dos votos para que o próximo bastonário seja eleito na primeira volta. Caso tal não aconteça, irá decorrer uma segunda volta com as duas listas mais votadas.

As urnas eletrónicas abriram às 00h00 desta quarta-feira e irão encerrar às 20h00 do dia 29 de novembro, sexta-feira. No último dia de votação vão estar em funcionamento “mesas de apoio ao ato eleitoral, entre as 10h00 e as 19h00, em cada sede dos Conselhos Regionais, com exceção do Conselho Regional de Lisboa, cujas mesas de apoio funcionarão na sede da Ordem dos Advogados”, explica a Comissão Eleitoral em comunicado.