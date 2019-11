Onde comprar o seu próximo Delta? Na farmácia

Onde comprar o seu próximo café? Surpresa!, o seu próximo café pode bem ser comprado na farmácia do bairro. Chama-se aQtive Qoffee e é um café enriquecido com ingredientes funcionais que, além de serem reflexo da aposta da empresa em inovação, têm como objetivo dar aos consumidores alternativas na área de saúde e bem-estar.

O novo produto, desenvolvido em parceria com o laboratório português Edol e a Diverge, o centro de inovação do grupo Nabeiro, foi uma das sete novidades apresentadas pela empresa, esta terça-feira, no evento Delta Inovação anual.

A gama de lançamento inclui dois blends funcionais — o Delta Q mind boost e o Delta Q osteo boost. O primeiro combina café, vitaminas e minerais, que contribui para normalizar a função psicológica e ajuda na redução do cansaço e da fadiga; o segundo é uma fórmula enriquecida com condroitina, vitamina D, magnésio e zinco que melhora a absorção do cálcio, atuando como suplemento preventivo, fortalecendo ossos e articulações.

Mas a inovação não ficou por aqui. A ideia da Delta é, no próximo ano, lançar os sete novos produtos apresentados na sessão. Entre eles estão ainda o Delta Sweet Qoffe, criado também no Mind e a pensar em clientes cada vez mais preocupados com o controlo do consumo de açúcar. A fórmula destas cápsulas é desenvolvida com alfarroba, adoçante natural se calorias e, por isso, dispensa a adição de açúcar.

Consumo com tempo

Entre as novidades anunciadas por Rui Miguel Nabeiro estiveram também a nova linha Slow, que desenvolveu máquinas e cafés para “saborear com tempo”.

“Delta Slow Coffee é a entrada da Delta Cafés num novo segmento de café artesanal. Foi dedicada toda a atenção à preparação de cada blend. Na sua produção artesanal, cada café é torrado de forma separada e lenta, para garantir as melhores notas e propriedades. O resultado é uma experiência sensorial única e novos momentos onde o café e o tempo permitem saborear ao máximo este produto”, explica Delta, que pretende lançar este novo produto no segundo trimestre do próximo ano.

Além do Slow, a Delta anunciou ainda a criação do Bruma, um café frio e extraído à pressão.