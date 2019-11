Revista de imprensa internacional

É o segundo dia em que a terra treme na Europa, desta vez na Grécia. O sismo não teve uma intensidade tão alta como na Albânia (6,4), e não foram registados feridos ou danos expressivos. Pela Argentina, o Presidente que irá tomar posse no próximo mês diz que não quer receber o dinheiro que falta do empréstimo do FMI. Já a fabricante de automóveis Audi está a planear cortar cerca de 10% dos postos de trabalho, para libertar dinheiro para o desenvolvimento de carros elétricos. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Reuters

Depois de Albânia e Bósnia, sismo abala Grécia

Um dia depois de um sismo atingir a Albânia, fazendo vítimas fatais e centenas de feridos, bem como a Bósnia, a Grécia também tremeu. Ocorreu esta quarta-feira um tremor de terra de magnitude 6 na escala de Richter, que foi sentido em Creta, Peloponeso e na região de Atenas. Até ao momento, não há relatos de feridos ou danos de grande dimensão.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

BBC

Audi vai cortar cerca de 10% dos postos de trabalho para financiar carros elétricos

A fabricante de carros alemã Audi está a planear cortar 9.500 postos de trabalho, a partir deste ano até 2025. Esta ação devera poupar cerca de seis mil milhões de euros, sendo que a marca alemã quer gastar este dinheiro no desenvolvimento de carros elétricos. Ainda assim, a Audi indicou que a aposta nos veículos elétricos também deveria criar cerca de dois mil postos de trabalho, compensando ligeiramente a redução.

Leia a notícia completa na BBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

Telesur

Novo Presidente argentino recusa receber tranche final do FMI

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, disse que não vai pedir ao Fundo Monetário Internacional (FMI) a quantia restante em dinheiro ainda não recebida do empréstimo total de 57 mil milhões de dólares, de 11 mil milhões de dólares. Fernández, que vai assumir a presidência do país a 10 de dezembro, disse que a “solução para os problemas” do país sul-americano “não é assumir mais dívidas”.

Leia a notícia completa na Telesur (acesso livre, conteúdo em inglês).

Financial Times

Venda de participação do Manchester City bate recorde de avaliação de um grupo desportivo

O dono do Manchester City concordou em vender uma participação de 500 milhões de dólares à Silver Lake, num acordo que quebra um recorde em avaliações desportivas e impulsiona a expansão internacional do grupo de futebol. A empresa de capital de risco vai comprar mais de 10% do City Football Group, controlado por Abu Dhabi, avaliando o grupo dono do Manchester City em 4,8 mil milhões de dólares.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Endesa corta dividendos a partir de 2021 para aumentar investimentos

A elétrica espanhola espera ganhar 6.900 milhões de euros entre 2019 e 2022, ano em que vai baixar a percentagem de lucros que se destinam aos acionistas para 70%, depois de o reduzir já em 2021 para 80%. O objetivo é fazer face aos investimentos na energias renováveis, redes e digitalização, incorporados no processo de transição energética. Perante esta redução, entre 2021 e 2022 os acionistas deverão receber 5.970 milhões de euros.

Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).