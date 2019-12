Vai comprar um produto financeiro na net? Siga estas dicas

Vai contratar um serviço bancário ou comprar um produto financeiro através da internet? A Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou um conjunto de recomendações para os consumidores terem em atenção antes de escolherem um produto ou serviço bancário nos canais digitais e ao longo do respetivo processo de contratação.

Por exemplo, leia e compreenda os termos e as condições antes de assinar um contrato. Preste também atenção a todas as comissões e encargos associados ao serviço que vai contratar para não ser surpreendido com despesas inesperadas. Veja a infografia completa com as dicas mais importantes.