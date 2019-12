A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está pedir aos contribuintes que respondam a um questionário, de forma anónima, sobre os vários canais de comunicação disponibilizados pelo Fisco, de modo a “contribuir para a melhoria do serviço prestado”.

Nesse inquérito que estará disponível até 15 de dezembro, o contribuinte tem de indicar se, em 2019, utilizou algum canal de comunicação da AT — tanto o portal online, como o serviço telefónico ou os balcões espalhados por todo o país — e revelar em que qualidade o fez (particular, empresário, gerente, administrador, advogado, solicitador, contabilista certificado, notário, despachante oficiante). A AT pede também que identifique a sua faixa etária, habilitações literárias, género e situação laboral.

O questionário inclui ainda questões sobre cada um dos canais de comunicação em causa, nomeadamente o principal motivo que levou o contribuinte à utilização em causa e a classificação geral.

“A AT tem como principal objetivo apoiar os cidadãos e as empresas no cumprimento dos seus deveres fiscais e aduaneiros. Para este efeito, não só disponibilizamos a generalidade dos nossos serviços online (à distância de alguns cliques), como esclarecemos as dúvidas dos contribuintes e operadores económicos telefonicamente e ainda asseguramos uma rede de atendimento presencial em todos os concelhos”, lê-se na nota enviada pelo Fisco aos contribuintes. As Finanças garantem a confidencialidade das respostas, referindo que serão usadas apenas para fins estatísticos.