Revista de imprensa internacional

Habit Zablit é o novo secretário-geral da aliança Renault-Nissan, no mesmo dia em que os cofundadores da Google Larry Page e Sergey Brin anunciam que vão abandonar os respetivos cargos na Alphabet, a casa-mãe da gigante tecnológica. Em grande destaque na imprensa internacional está ainda o relatório relativo ao impeachment de Trump, que, conclui que o Presidente dos EUA colocou os “interesses pessoais à frente dos Estados Unidos”, por forma a ser reeleito em 2020.

Reuters

Habit Zablit nomeado secretário-geral da aliança entre a Renault e a Nissan

A Renault, a Nissan e a Mitsubishi anunciaram esta quarta-feira que nomearam Habit Zablit como secretário-geral da aliança de automação, por forma a acelerar a eficiência dos negócios das empresas. Zablit era, até então, vice-presidente do desenvolvimento dos negócios e iniciará funções a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro. A ideia passa por maximizar os lucros de cada empresa com o intuito de fortalecer a aliança.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Cofundadores da Google abandonam funções na Alphabet

Larry Page e Sergey Brin vão deixar os cargos de CEO e presidente da Alphabet, respetivamente. Os cofundadores da Google anunciaram a saída num blogue da empresa lembrando a evolução da empresa desde a sua fundação. “Se a empresa fosse uma pessoa, seria um jovem adulto de 21 anos e seria hora de deixar o ninho. (…) Achamos que é hora de assumir o papel de pais orgulhosos, que oferecem conselhos e amor, mas não uma supervisão diária implacável”, escreveram. Perante a mudança na direção Sundar Pichai, que ocupava o cargo de presidente executivo da Google há quatro anos, acumulará ainda a presidência de ambas as empresas.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

The New York Times

Trump colocou “interesses pessoais à frente dos Estados Unidos”

O relatório no âmbito do processo de destituição — o chamado impeachment –, do Presidente dos Estados Unidos da América revela que Donald Trump “colocou os seus interesses pessoais e políticos à frente dos interesses nacionais dos Estados Unidos”, concluindo que, com as suas ações, minou a democracia norte-americana e colocou em causa a segurança do país. “O inquérito no âmbito do processo de destituição mostrou que o Presidente Trump, pessoalmente e através de agentes solicitou a ingerência de um país estrangeiro, a Ucrânia, para favorecer a sua campanha de reeleição em 2020”, lê-se no documento citado pelo NYT.

Leia a notícia completa no The New York Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

El País

Líderes sindicais pedem a Junqueras para que facilite o Governo PSOE-Podemos

Os representantes dos principais sindicatos espanhóis visitaram Oriol Junqueras, líder do partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), na prisão. O encontro pretendia convencer o líder independentista a deixar passar o quanto antes o governo de coligação PSOE-Podemos, devido aos riscos económicos que advêm do bloqueio político em que o país está mergulhado e que já estão a dar sinais no mercado laboral. Segundo o El País, Junqueras estará especialmente interessado em ouvir diversas posições, antes de tomar uma decisão definitiva sobre a investidura.

Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Tech Crunch

NASA lança “hotel de robots” para o espaço

A norte-americana National Aeronautics and Space Administration (NASA) vai enviar um “hotel de robots” para a Estação Espacial Internacional na próxima missão de reabastecimento, que está previsto para esta quarta-feira com o lançamento do foguetão Falcon 9 da SpaceX. O “hotel de robots” é formalmente conhecido como unidade de “Robotic Tool Stowage” (ou RiTS). Consiste num espaço para parquear robots que não estão em uso e protegê-los de riscos potenciais no espaço, como radiação. Os dois primeiros ocupantes serão os robots chamados Robotic External Leak Locators.

Leia a notícia completa no Tech Crunch (acesso livre, conteúdo em inglês).