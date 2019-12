A startup portuguesa Springkode, que liga a indústria têxtil diretamente ao consumidor final, anunciou a primeira parceria com a designer portuguesa Katty Xiomara. A empresa criou uma plataforma de e-commerce que diminui a distância entre a indústria e o cliente final: com a parceria com uma designer de moda reconhecida internacionalmente, a Springkode aposta numa nova área de negócio que coloca o consumidor em contacto direto com a fábrica e, cada vez mais perto do seu criador criativo.

“Produzida com recurso a tecidos e malhas excedentes de produções anteriores selecionadas por Katty Xiomara, a coleção inclui peças produzidas em quantidades muito limitadas com recurso a matérias-primas e métodos de confeção de alta qualidade, para garantir não só a exclusividade, mas também o reaproveitamento de materiais e evitar o desperdício”, explica a Springkode em comunicado.

"Identifico-me bastante com esta visão que incentiva estas fábricas a tomar partido das suas competências e a movimentar o seu stock.” Katty Xiomara Designer de moda

“A Katty Xiomara tem uma carreia de sucesso internacional na defesa de uma mudança de paradigma na indústria da moda. Com esta coleção conseguimos entregar aos nossos clientes o melhor que a indústria da moda tem para oferecer em termos de qualidade de produto, transparência, rastreabilidade e design”, explica Reinaldo Moreira, general manager da Springkode.

Já a designer sublinha que a ideia de negócio da startup “é genial”. “Identifico-me bastante com esta visão que incentiva estas fábricas a tomar partido das suas competências e a movimentar o seu stock, já que a ideia base destas pequenas coleções nasce no armazém de tecidos estagnados e sem uso. Assim, as empresas reinventam o seu stock de forma eficiente e mostram-nos todas as suas qualidades a preços justos. É com muito prazer que me associo a este projeto”, assinala Katty Xiomara.

A coleção de Katty Xiomara em parceria com a startup portuguesa — e que foi co-desenvolvida com a fábrica de Guimarães BLESS — já está disponível no site da Springkode. A colaboração com a designer de moda marca o início de uma série de colaborações futuras entre a plataforma de e-commerce, as fábricas parceiras e designers de moda.