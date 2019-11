A InnoEnergy, maior aceleradora de energia sustentável do mundo, está à procura de startups da área que atuem em toda a cadeia de valor da sustentabilidade. Esta é a primeira call promovida pela aceleradora e “está aberta a startups de todo o mundo que trabalhem em áreas como energia renovável, eficiência energética, aquecimento e mobilidade, entre outras, com o objetivo de resolver o desafio da descarbonização”.

“Estamos numa encruzilhada ambiental. Precisamos de agir hoje para garantir que atingimos os nossos objetivos globais de redução de carbono — e é por isso que estendemos esta call a um nível global. Deli acabou de decretar estado de emergência por poluição do ar e nos Estados Unidos (EUA) o número de veículos com motores poluentes nas estradas tem vindo a crescer mais de 270 mil. Estamos a chegar a um ponto crítico – precisamos de enfrentar as alterações climáticas juntos e, através do nosso ecossistema de mais de 460 parceiros, conseguimos fazê-lo”, adianta Elena Bou, diretora de Inovação da InnoEnergy, em comunicado.

A ideia da call é dar aos empreendedores a “oportunidade de melhorar o seu negócio, não só na Europa como também nos seus países de origem”. As vinte melhores inovações vão disputar o concurso numa final em Barcelona, e o vencedor recebe 100 mil euros como apoio à comercialização do seu produto.

As candidaturas ao programa de aceleração podem ser feitas aqui e decorrem até 19 de dezembro.