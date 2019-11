Para que a rede 5G seja uma realidade em África é necessário um forte investimento no setor da Energia no continente. Esta é a perspetiva de Isabel dos Santos, que defende para o setor da energia a mesma estratégia de investimento adotada no setor da tecnologia.

“As operadoras de telecomunicações estão ansiosas por implementar a rede 5G, mas para isso é preciso haver um forte investimento na Energia, tal como aconteceu nas Telecomunicações”, diz a empresária angolana.

Essa posição foi defendida por Isabel dos Santos enquanto representante da Unitel no AfricaCom 2019, uma das maiores conferências de Tecnologias e Telecomunicações em África, que está a decorrer na Cidade do Cabo.

A empresária diz que gostaria de ver “um grande investimento do setor privado” no setor da energia, considerando que “o investimento necessário em infraestruturas é muito grande”, de modo a haver capacidade de resposta face ao grande crescimento da população no continente africano.

“Hoje somos 1,2 mil milhões de pessoas em África, em 2050 seremos 2,4 mil milhões – mais do que na China”, lembra Isabel dos Santos.