Para o atual presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, o futuro do Executivo de António Costa pode depender das próximas diretas do PSD, fazendo a ligação entre uma vitória de Rui Rio a uma viabilização da solução governativa do PS. O autarca comenta ainda que um cenário de Bloco Central é “perigoso”.

“Se o senhor doutor Rui Rio ganhar as eleições do PSD, o Governo vai governar quatro anos porque o PSD vai viabilizar a governação do doutor António Costa. Se surgir uma solução diferente, o Governo vai ter de procurar uma geringonça. Acho que é isto que é claro”, disse Rui Moreira, em entrevista à TSF (acesso livre).

No caso de ser necessário avançar para o segundo cenário, o autarca deixa claro que não gosta das soluções de Bloco Central. “Olhando também para o que se passa na Europa, quando percebemos que nas franjas, quer à Direita, quer à Esquerda, há franjas populistas a aparecer, é muito perigoso situações de Bloco Central”, defende.

“Ao não haver divergência ao Centro, o Centro é comido pelas extremidades”, explica Rui Moreira. Por esta razão, “é bom que os dois principais partidos sejam partidos diferentes. Porque são eles, ao fim e ao cabo, os garantes da democracia”, completa o autarca portuense.