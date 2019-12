O Governo apresenta aos partidos esta terça-feira no Parlamento as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2020. Nestas reuniões, o Executivo revela algumas informações sobre o cenário macroeconómico. O PSD é o primeiro partido a ser recebido pelo Executivo.

O calendário das reuniões foi revelado pela secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.

9:00 – Partido Social Democrata (PSD)

09:30 – Bloco de Esquerda (BE)

10:00 – Partido Comunista Português (PCP)

10:30 – CDS – Partido Popular (CDS-PP)

11:30 – Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV)

12:00 – CHEGA (CH)

12:30 – Iniciativa Liberal (IL)

13:00 – Pessoas-Animais-Natureza (PAN)

O encontro com o LIVRE fica para um momento posterior.

Nestas reuniões, o ministro das Finanças fala habitualmente sobre o enquadramento macroeconómico previsto para o próximo ano e traça as ideias principais sobre a tendência das medidas previstas pelo Executivo.

Esta segunda-feira, numa reunião de concertação social, o Governo disse aos parceiros que a redução no IRS ao nível das taxas e dos escalões fica para “meio da legislatura”.