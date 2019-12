O Executivo de António Costa adiantou, esta segunda-feira, aos parceiros sociais que a criação de novos escalões de IRS e a “melhoria das taxas intermédias” só deverá acontecer a meio desta legislatura, revelou Carlos Silva, da UGT, em declarações aos jornalistas, à saída da reunião sobre o acordo sobre competitividade e rendimentos.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, esteve reunida, esta segunda-feira, com os parceiros sociais para continuar a discussão sobre o acordo sobre competitividade e rendimentos. Neste encontro, patrões e sindicatos apresentaram ao Governo as medidas que gostariam de ver incluídas neste entendimento e já no Orçamento do Estado para o próximo ano, incluindo compensações fiscais para concretizar as subidas dos salários no privado acima da produtividade e da inflação defendidas pelo Executivo.

À saída da reunião, Ana Mendes Godinho confirmou mesmo que no Orçamento do Estado para 2020 “serão tidas em conta algumas propostas”.

