Um conjunto de 20 economistas internacionais consultados pela Bloomberg acredita que Portugal vai crescer mais nos próximos dois anos. As previsões destes especialistas apontam para um crescimento de 1,9% do PIB este ano, superior aos 1,7% estimados anteriormente. Relativamente à Zona Euro, o crescimento também deverá ser mais acentuado.

De acordo com o inquérito da Bloomberg realizado entre 29 de novembro de 5 de dezembro, citado pelo Jornal de Negócios, a previsão média destes economistas para o PIB de 2019 foi revista em alta de 1,7% para 1,9%. Esta atualização é, assim, igual à previsão que o Governo entregou à Comissão Europeia no esboço orçamental em outubro.

Assim como a Bloomberg, também o Conselho das Finanças Públicas (CFP), o FMI e a OCDE reviram em alta o crescimento da economia nacional para 1,9%, enquanto o Banco de Portugal e a Comissão Europeia melhoraram essa previsão para 2%.

Para o quarto trimestre deste ano, os 20 economistas preveem um crescimento de 0,4%, acima dos 0,3% previstos anteriormente. As previsões apontam ainda para uma manutenção do ritmo de crescimento nos 0,4% no primeiro trimestre do próximo ano.

Relativamente ao PIB, os economistas antecipam uma desaceleração mais branda do PIB para 1,6%, face aos 1,4% previstos anteriormente. Para 2021 estima-se um crescimento de 1,5%. Contrariamente, a taxa de inflação foi revista em baixa para 2019 e para 2020: 2019 (0,3% face aos 0,7%) e 2020 (0,9% face a 1,2%).

Além disso, um conjunto de 54 economistas também reviu em alta o crescimento da economia da Zona Euro: de 1,1% para 1,2%. Para 2020, as previsões apontam para uma subida de 1% do PIB e, para 2021, é esperada uma aceleração para 1,2%. A previsão para a inflação da Zona Euro manteve-se nos 1,2%, tanto para 2019 como para 2020.