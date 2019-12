Perdas do grupo EDP pressionam bolsa de Lisboa

A bolsa nacional arranca a semana com perdas ligeiras, em linha com as pares europeias. O PSI-20 está a ser pressionado pelos títulos do grupo EDP.

O PSI-20 iniciou a sessão a desvalorizar 0,05%, para os 5.170,49 pontos. Na Europa, as perdas estão limitadas até aos 0,2% registados pelo britânico FTSE 100.

O sentimento dos investidores é influenciado por uma semana marcada por diversos eventos relevantes para os mercados, como as eleições do Reino Unido a 12 de dezembro, e as reuniões dos dos bancos centrais principais: a Fed, na quarta-feira e o BCE na quinta-feira.

Por cá, as quedas dos títulos do universo EDP ditam o rumo da bolsa. Tanto a EDP como a EDP Renováveis seguem no vermelho pelo segundo dia. As ações da empresa liderada por António Mexia perdem 0,54%, para os 3,66 euros, enquanto as da participada comandada por Manso Neto deslizam 0,2%, para os 10,06 euros.

Já os CTT são o título mais penalizado, com as suas ações a perderem 0,84%, para os 3,31 euros, a corrigir face aos ganhos recentes.

Nota positiva para a Sonae e para o BCP que ajudam a travar perdas mais acentuadas. As ações da retalhista avançam 0,69%, para os 94,4 cêntimos, enquanto as do banco somam 0,1%, para os 19,54 cêntimos.