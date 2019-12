Quatro escolas de gestão portuguesas conseguiram continuar a marcar presença no ranking europeu do Financial Times. São elas a Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos, a Católica Lisbon School of Business & Economics, o ISCTE Business School, em Lisboa e a Porto Business School.

A Nova SBE é a primeira escola portuguesa da lista, mantendo-se em 30º lugar. “Na origem deste resultado está a aposta da escola no crescimento, inovação e internacionalização nos mestrados e na formação de executivos”, comenta Daniel Traça, dean da Nova SBE, citado em comunicado. “A mudança para o novo campus, em Carcavelos, permite esperar ainda mais nos próximos anos”, acrescenta.

Segue-se a Católica Lisbon School of Business & Economics, que faz parte do ranking há 12 anos e ocupa agora a 32º posição, caindo quatro lugares face a 2018. Esta é “a escola mais internacional do país”, com 40% de professores estrangeiros, a que se juntam cerca de 54% de alunos estrangeiros nos mestrados, destaca a Católica, em comunicado. A escola sublinha ainda os valores de empregabilidade, de 96% dos alunos colocados no mercado de trabalho nacional e internacional em menos de três meses.

O pódio português fica completo com o ISCTE Business School, que se classificou na 66ª posição e conseguiu ultrapassar a Porto Business School. Uma das componentes que mais contribuiu para este resultado da escola que marca presença no ranking pelo terceiro ano consecutivo foi a progressão do salário dos alunos de mestrado em gestão entre o momento da graduação e o que conquistam três anos após ingressarem no mercado de trabalho.

A Porto Business School ficou imediatamente a seguir na lista, em 67º lugar. “Figurar neste ranking conceituado do Financial Times pelo 11º ano consecutivo premeia sobretudo a qualidade que a nossa oferta formativa tem demonstrado de forma regular”, aponta Ramon O’Callaghan, dean da Porto Business School, citado em comunicado.

A qualidade das escolas é avaliada em cinco principais categorias: MBA Globais, MBA Executivos, Formação Executiva, Mestrados em Gestão e Faculdade. O ranking global é liderado pela HEC Paris, seguido pela London Business School e pela DAS Bocconi School of Management. Portugal, em conjunto com a Irlanda, Itália e Suíça, é o sétimo país europeu com mais escolas de gestão representadas no ranking do Financial Times.