A Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos, a Católica Lisbon School of Business & Economics e o ISCTE Business School, em Lisboa, voltaram a integrar o grupo dos 100 melhores mestrados em gestão do mundo, pelo ranking global do Financial Times. A Nova SBE e a Católica empataram em 30.ºlugar em 2018, mas este ano a Nova SBE sobe oito lugares, sendo a portuguesa mais bem cotada no ranking.

A Católica Lisbon School of Business & Economics surge em 37.º lugar e desce sete posições relativamente ao ano passado. O ISCTE ocupa o último lugar no pódio das três portuguesas no ranking global, com o mestrado em gestão de empresas, e cai 16 posições para o 93.º lugar.

O mestrado internacional em gestão da Nova SBE sobe da 30.ª posição, em 2018, para 22.ª posição na classificação deste ano, e o mestrado internacional em gestão aliança CEMS sobe uma posição, tornando-se assim o oitavo melhor do mundo.

“A Nova SBE e, estou certo que toda a sua comunidade, orgulha-se hoje deste resultado com ligação direta à consolidação da nossa estratégia de internacionalização. Distinguimo-nos sobretudo nos números de faculty internacional, alunos internacionais e média salarial que é um direto reflexo da internacionalização da nossa empregabilidade. Vemos assim confirmada a estratégia que seguimos nos últimos anos e que pretendemos manter, agora sustentada no nosso novo campus”, comenta Daniel Traça, dean da Nova SBE, citado em comunicado.

Para Rita Cunha, deputy dean, pre-experience studies da Nova SBE, o resultado “assinala o forte compromisso curricular que fizemos para desenvolver competências humanas, tais como a criatividade, a resiliência e o mindset internacional dos nossos alunos. Não podemos, pois, deixar de reconhecer a qualidade dos nossos alunos; a sua diversidade, rigor e capacidade de trabalho são recompensadas pelo seu progresso de carreira”, sublinha.

O mestrado internacional em gestão da Católica Lisbon School of Business & Economics, em Lisboa, é o 37.º melhor do mundo. Neste ranking, a faculdade de gestão da Universidade Católica é considerada a 10º melhor em termos de “progressão na carreira”. A taxa de empregabilidade deste mestrado é de 96% nos três meses após a conclusão do mestrado e o aumento salarial chega aos 66% nos três anos seguintes.

“É um reconhecimento pelas empresas da qualidade da nossa faculty e do nosso excelente ambiente de aprendizagem, bem como da qualidade e elevado potencial dos alunos da Católica-Lisbon. Este resultado inspira-nos a fazer mais e melhor para formar uma nova geração de líderes empresariais capazes de ser agentes de transformação e inovação nas empresas e na sociedade”, refere Filipe Santos, dean da Católica-Lisbon School of Business & Economics.

As universidades têm merecido destaque em rankings globais que classificam as formações na área da gestão e negócios. Em setembro deste ano, a Universidade Católica foi a primeira uiversidade privada a integrar um ranking internacional com a estreia no The Times Higher Education World University Rankings 2020. Em 2018, a Católica Lisbon School of Business & Economics foi distinguida como a 1.ª business school a nível nacional e conquistou o 28.º lugar entre as universidades europeias.

O ranking do Financial Times avalia a performance, tendo em conta critérios de excelência do ensino, nível salarial, empregabilidade, internacionalização da faculdade, equilíbrio de género, línguas de ensino, entre outros.