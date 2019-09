A Universidade Católica Portuguesa, também conhecida como “UCP”, ficou na 351.ª posição no ranking anual “Times Higher Education” (THE) de 2020. É a primeira vez que uma universidade privada ocupa o primeiro lugar entre as instituições nacionais. A UCP sobe 300 lugares, com destaque para o desempenho em investigação e impacto.

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, ocupa o primeiro lugar da tabela pelo quarto ano consecutivo. A Universidade de Cambridge caiu da segunda para a terceira posição. O destaque vai para o Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos EUA, que subiu três posições para ocupar o lugar da terceira melhor universidade do mundo.

Este ranking considera alguns critérios globais como ensino, investigação, citações, internacionalização e impacto. A Universidade Católica distinguiu-se pela elevada pontuação, de 94,6 pontos em 100, no critério de citações (“Citations: research influence”), que avalia a quantidade de vezes que os professores que lecionam na Universidade Católica são referidos por outros académicos.

Para a reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, “este resultado demonstra a competitividade da estratégia de I&D da Universidade Católica e também o valor do sistema científico nacional. Sobretudo trata-se do reconhecimento do trabalho notável da comunidade académica da UCP.”

Não é a primeira vez que a Universidade Católica é distinguida a nível internacional. Em 2018, a Católica Lisbon School of Business & Economics foi distinguida como a 1.ª Business School em Portugal, pelo Financial Times, ficando em 28.º lugar entre as universidades europeias. O mestrado em gestão ficou em 30.º lugar da tabela, ao lado do mestrado da Nova Business School.

Para este ranking da Times Higher Education, a Universidade Católica juntou os dados das várias faculdades, um pouco por todo o país, o que melhorou a classificação geral, adiantou a reitora, citada pelo jornal Público.

O The Times Higher Education World University Rankings 2020 analisou 1396 universidades em 92 países, e há estreantes: Brunei, Cuba, Malta, Montenegro, Porto Rico e Vietname.