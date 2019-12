Best Lawyers 2020: veja aqui os resultados

Law Firm of the Year

Administrative Law – Sérvulo & Associados

Arbitration and Mediation – PLMJ

Banking and Finance Law – Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados

Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados Capital Markets Law – Linklaters

Linklaters Corporate Law – Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados

Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados Criminal Defense – Cuatrecasas

Insolvency and Reorganization Law – CMS Rui Pena & Arnaut

CMS Intellectual Property Law – Vieira de Almeida & Associados

Vieira de Almeida & Associados Labor and Employment Law – SRS Advogados

SRS Litigation – CMS Rui Pena & Arnaut

Mergers and Acquisitions Law – PLMJ

PLMJ Natural Resources Law – Miranda & Associados

Miranda & Associados Project Finance and Development Practice – Linklaters

Real Estate Law – Morais Leitão

Morais Leitão Tax Law – Ricardo da Palma Borges & Associados

Ricardo da Palma Borges & Associados Technology Law – Vieira de Almeida & Associados

Best Lawyer of the Year